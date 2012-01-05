中国航空公司拒付欧盟碳税--中航协

路透香港/新加坡1月4日电（记者 Alison Leung/Harry Suhartono）---中国内地航空公司将拒绝支付欧盟新的碳排放交易体系下的任何开支，而亚太其它航空公司很可能向乘客转嫁相关费用。

欧盟碳排放交易体系（ETS）於2005年推出，是欧盟抗击气候变化的核心措施之一。今年1月1日起，所有到、离欧盟机场的航班均纳入该体系，若航空公司的碳排放量超出上限，ETS将强制污染者购买排放许可。

中国航空运输协会副秘书长柴海波接受路透电话采访时表示，中国不会在碳排放交易体系方面与欧盟合作，因此内地航空公司将不会对乘客徵收与排放税相关的附加费用。

中航协代表着国内四大航空公司：国航(0753.HK)(601111.SS)、南航(600029.SS)(1055.HK)、东航(600115.SS)(0670.HK)和海航(600221.SS)。

基於欧盟法规，任何出入欧盟的国际航班都必须缴纳15%的航空碳排税，否则每排放1吨二氧化碳缴纳100欧元罚款，若持续违规，可勒令禁止在欧盟境内飞行。

但该法规亦有弹性空间，允许各国寻求替代途径抵消航空碳排放。

欧盟气候委员会发言人拉卓恩（Isaac Valero Ladron）称："我们的法案允许各国选择不同的航空减排方式。如果他们采取了对等的措施，来自这些国家的所有航班则可免征碳排放税。"（完）

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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