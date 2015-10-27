航空业努力加强全球协调，以共同应对网络安全威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透都柏林10月26日 （记者 Victoria Bryan） - 航空业正在加强努力争取全球协调，以联手应对黑客对航空公司和乘客构成的威胁。

安全研究人员克里斯·罗伯茨（Chris Roberts）4月登上了新闻头条，因他被控通过飞机座椅底下的娱乐设施入侵飞行控制系统，商业航空公司的安全以及关键的飞机驾驶系统是否易受网络攻击，因此引发极大关注。

为了提高飞行效率并应对越来越多的乘客，航空公司、机场和空中交通管理企业在通过Wi-Fi和电子设备等加强信息分享，所分享的信息比以往任何时候都更多。

但航空业代表周一在都柏林举行的世界航空保安（AVSEC World）会议上表示，这也为攻击者提供了更多可以攻击的界面。他们称，这些寻求进行破坏的黑客也知道攻击一家航空公司可以造成最大影响。

作为加强航空业安全诸多倡议的一部分，主要航空业协会组建了一个小组，负责起草一份网络安全宣言，并将于明年交给联合国下属的国际民用航空组织的成员。

航空业关注的事项之一是飞机上的ADS-B系统的安全性。ADS-B系统发送有关飞机位置的信息，该数据未经加密，可能会让它易受外来干扰。

“保护我们的行业免受网络攻击是项艰巨任务，很可能是我们面临的最艰巨任务之一，因为我们不知道我们面临的是什么，也不知道我们该为什么样的威胁做准备，”民航导航服务组织（CANSO）总干事Jeff Poole说道，这凸显航空业面临的网络安全威胁变化迅速。（完）