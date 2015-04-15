国际航空运输协会称美元走强抵消低油价助益

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透4月14日 （记者 Jeffrey Dastin） - 国际航空运输协会（IATA）理事长汤彦麟（Tony Tyler）周二向媒体表示，美元走强的因素抵消了油价下滑给航空公司带来的助益。
汤彦麟称IATA要到6月才发布航空业最新获利预测。而在一些航空公司开始公布2015年第一季财报之际，汤彦麟此番言论反映出航空公司面临的汇率挑战。
汤彦麟在IATA会议上称，许多航空公司的地勤、餐饮与其他航空服务成本上升，因许多合同是以美元计价。
全球油价自去年6月以来下跌近50%，但同期美元指数升逾20%。
汤彦麟还谈到IATA如何应对3月翼航空(LHAG.DE)坠机事件。
“我们有明确的流程讨论这些事宜。”他解释道，成员航空公司会给IATA提供指引，然后IATA就如何改善安全提出观点。
“我预计这些事宜会以这样的方式处理，不必专门成立特别工作组，不过这要由我们的成员航空公司决定。”
他补充道，IATA成员本周将讨论该议题。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)