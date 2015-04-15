（修正）国际航空运输协会称美元走强抵消低油价助益

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路透4月14日 （记者 Jeffrey Dastin） - 国际航空运输协会（IATA）理事长汤彦麟（Tony Tyler）周二向媒体表示，美元走强的因素抵消了油价下滑给航空公司带来的助益。

汤彦麟称IATA要到6月才发布航空业最新获利预测。而在一些航空公司开始公布2015年第一季财报之际，汤彦麟此番言论反映出航空公司面临的汇率挑战。

汤彦麟在IATA会议上称，许多航空公司的地勤、餐饮与其他航空服务成本上升，因许多合同是以美元计价。

全球油价自去年6月以来下跌近50%，但同期美元指数升逾20%。

汤彦麟还谈到IATA如何应对3月德翼航空(LHAG.DE)坠机事件。

“我们有明确的流程讨论这些事宜。”他解释道，成员航空公司会给IATA提供指引，然后IATA就如何改善安全提出观点。

“我预计这些事宜会以这样的方式处理，不必专门成立特别工作组，不过这要由我们的成员航空公司决定。”

他补充道，IATA成员本周将讨论该议题。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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