航空公司反驳票价不随油价跌的指责

路透新加坡2月15日 - 关于机票价格并未随燃料成本下降而降低的批评之声重新抬头，全球航空公司周一对其从低油价中获取暴利的指责予以反驳。

国际航空运输协会（IATA）理事长汤彦麟（Tony Tyler）在新加坡对航空公司负责人和监管人员称，尽管2016年航空业获利预估达到创纪录的360亿美元，行业盈利能力仍然脆弱。

“油价下滑当然有所帮助，但在高于市场价格上的远期对冲以及美元兑本币升值导致世界很多地方因此所受到的影响被推迟和稀释，”汤彦麟在新加坡航展前夕说道。

英国议会运输委员会成员Graham Stringer周日对英国《星期日电讯报》称，航空公司没有将燃料成本下降进行传递，这是在剥削消费者。

“这是胡说……根本没有人在获取暴利，”汤彦麟被问及上述报导时对路透说道。“尽管燃料仍是航空公司成本的一大块，仍有很多成本未受影响，因此仅仅因为燃料价格下降就预期票价大幅下滑完全是不现实的。”

“看看英国市场以及参与竞争的航空公司数量。随着成本下滑，票价也会下滑，公众现在从航空业拿到的价格非常划算。”

航空公司称，因为资本支出高昂、监管制约和竞争激烈，他们才刚刚开始为投资者获得可持续的获利。（完）