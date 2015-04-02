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中国财经 | 2015年 4月 2日 星期四 16:48 BJT

中国提高国内航线燃油附加起征点

路透北京4月1日 - 中国国家发改委发布通知，自4月1日起，民航国内航线旅客运输燃油附加依据的航空煤油基础价格，从每吨4,140元提高到每吨5,000元。

这意味着，当国内航空煤油综合采购成本超过每吨5,000元时，航空运输企业方可按照联动机制规定收取燃油附加费。

此举旨在刺激国内航空旅行。新华社称，此次调整后，800公里以下短途航线旅客每航次可减少支出20元，800公里以上长途航线可减少支出30至40元。

未能立即联络到航空公司就此进行置评。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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