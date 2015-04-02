中国提高国内航线燃油附加起征点

中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透北京4月1日 - 中国国家发改委发布通知，自4月1日起，民航国内航线旅客运输燃油附加依据的航空煤油基础价格，从每吨4,140元提高到每吨5,000元。
这意味着，当国内航空煤油综合采购成本超过每吨5,000元时，航空运输企业方可按照联动机制规定收取燃油附加费。
此举旨在刺激国内航空旅行。新华社称，此次调整后，800公里以下短途航线旅客每航次可减少支出20元，800公里以上长途航线可减少支出30至40元。
未能立即联络到航空公司就此进行置评。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。
路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。