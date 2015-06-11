随身箱包无法登机？IATA推新标准帮助解难题

路透迈阿密6月9日 （记者 Alwyn Scott） - 航空旅客对随身行李引发的焦虑感觉再熟悉不过了：工作人员最后关头甚至有时候看似随意地决定一件行李过大，无法放入舱顶行李箱。

国际航空运输协会（IATA）周一宣布了一项“最优尺寸”标准，并试图让全世界的航空公司认可该标准。

此举旨在向航空公司和乘客保证，只要符合规格的箱包都可以带上飞机。

“这将减少工作人员和旅客之间的争执，”IATA副总裁托马斯·温德米勒（Thomas Windmuller）在IATA年度大会上表示。

但IATA的“最优尺寸”却略小于许多现行标准。“最优尺寸”为21.5英寸（55厘米）*13.5英寸（35厘米）*7.5英寸（20厘米），包括轮子在内，略小于美国联合航空(UAL.N)、美国航空(AAL.O)和美国达美航空(DAL.N)现在允许的22英寸*14英寸*9英寸的标准。

IATA与飞机制造商波音(BA.N)和空客(AIR.PA)合作，试图找出一个尺寸，保证箱包可以放入拥有120个或更多座位的737或者A319以上的飞机。乘坐支线飞机的旅客仍然面临箱包无法登机的风险。

IATA表示，正在就新箱包生产事宜与Tumi和Samsonite等大型行李品牌对话。IATA预期新箱包今年可上市。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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