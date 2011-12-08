全球航空公司或将受累于欧债危机

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透日内瓦12月7日电(记者 Tim Hepher/Robert Evans)---国际航空运输协会(IATA)周三发出警告称，如果欧洲政治家无法遏制欧债危机，全球航空企业明年将面临逾80亿美元的损失。
IATA表示，如果支撑欧元及防止全球银行系统出现新冲击的努力失败，将打击到全球的航空运输，并削弱亚洲盈利机制。
IATA理事长汤彦麟(Tony Tyler)表示："明年航空公司在盈利问题上面临的最大风险是，政府无法解决欧洲主权债务危机所带来的经济动荡。"
"这可能导致逾80亿美元的损失，这也是自2008年金融危机以来的最大数额。"
即便是最好情况出现，欧洲航空公司明年还将面临亏损，该行业的两级分化差距也料将扩大。
亚洲航空公司正成为後起之秀，北美航空公司因通过削减载客量提价，应该也会实现盈利，但欧洲航空公司将被压倒，尤其是欧洲情势恶化的话。
代表全球240家最知名航空公司的IATA将其对2012年的业界盈利预测从49亿美元将至35亿美元，但2011年69亿美元的盈利预测未有变动。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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