全球航空公司或将受累于欧债危机

路透日内瓦12月7日电(记者 Tim Hepher/Robert Evans)---国际航空运输协会(IATA)周三发出警告称，如果欧洲政治家无法遏制欧债危机，全球航空企业明年将面临逾80亿美元的损失。

IATA表示，如果支撑欧元及防止全球银行系统出现新冲击的努力失败，将打击到全球的航空运输，并削弱亚洲盈利机制。

IATA理事长汤彦麟(Tony Tyler)表示："明年航空公司在盈利问题上面临的最大风险是，政府无法解决欧洲主权债务危机所带来的经济动荡。"

"这可能导致逾80亿美元的损失，这也是自2008年金融危机以来的最大数额。"

即便是最好情况出现，欧洲航空公司明年还将面临亏损，该行业的两级分化差距也料将扩大。

亚洲航空公司正成为後起之秀，北美航空公司因通过削减载客量提价，应该也会实现盈利，但欧洲航空公司将被压倒，尤其是欧洲情势恶化的话。

代表全球240家最知名航空公司的IATA将其对2012年的业界盈利预测从49亿美元将至35亿美元，但2011年69亿美元的盈利预测未有变动。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。