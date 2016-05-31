4月全球航空客运需求增长放缓--IATA

路透柏林5月30日（记者 Victoria Bryan） - 受布鲁塞尔恐袭事件及安全问题影响，4月全球航空客运需求增幅触及2015年1月以来的最低水平。

低油价为航空公司带来支持，但经济低迷及机票价格下降却令以微薄利润率经营的航空客运业面临问题。

国际航空运输协会（IATA）周一发布的最新航空客运数据显示，4月航空客运需求增长4.6%。

“这对航空公司的业绩而言还算可以，但更大的担忧是脆弱的全球经济。”IATA首席经济学家皮尔斯（Brian Pearce）周一称。

IATA称，2016年初机票价格下降4%左右，预计机票价格还会进一步下降。

该协会此前预测，2016年全球航空业净利润将达到创纪录的363亿美元，净利润率为5.1%。（完）