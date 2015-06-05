4月全球航空客运需求增长5.9个百分点--IATA

路透柏林6月4日 - 国际航空运输协会（IATA）周四称，4月全球航空客运需求上升了5.9%。但对于北半球的航空公司来说，进入到传统上一年中需求最旺的时节，情况却有些复杂。

IATA在周四发布的月度定期航空客运数据显示，尽管低油价有助降低价格，但强劲的美元或损害一些地方的需求。

“而且强劲的航空客运需求能坚持多久，仍有待观察，因面临经济坏消息‘三部曲’：美国第一季经济出乎意料的糟糕表现，欧元区持续颓弱，以及亚太地区贸易减速，”IATA理事长汤彦麟（Tony Tyler）在声明中表示。

IATA称，4月航空运力增长了6.1%，而载客率下滑了0.1个百分点至79.4%。

IATA早前发布的月度航空货运需求数据显示货运市场势头正在放缓。

IATA将于6月7-9日在迈阿密召开年度会议，并将于下周一更新航空公司的预测盈利。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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