机票价格下降刺激全球航空客运强劲增长--IATA

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透柏林12月3日 - 国际航空运输协会（IATA）周四称，机票价格下降正有助于支持全球航空客运强劲增长。
IATA发布月度客运数据称，以收入客公里计，10月需求增长了7.5%，而9月增长为7.4%。
IATA称，今年头八个月里机票价格下降了5%，并称价格下降为今年年内的需求增长估计贡献了约3个百分点。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。