全球航空客运需求5月加速增长--IATA

路透柏林7月2日 - 国际航空运输协会（IATA）周四称，全球航空客运需求5月持续增长，但未来数月或受到抑制。

IATA发布月度旅客数据称，5月以收入客公里（revenue passengerkilometres）计算的航空旅客运输量增长了6.9%，4月涨幅为5.7%。

“希腊金融危机以及亚太地区贸易活动近期走弱可能会在未来数月内抑制这些市场的航空业表现，”IATA理事长汤彦麟（Tony Tyler）在声明中表示。

IATA也表示，5月的航运能力增长速度慢于需求增长速度6.5个百分点，导致满载率上升了0.3个百分点，至79.3%。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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