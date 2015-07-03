全球航空客运需求5月加速增长--IATA

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林7月2日 - 国际航空运输协会（IATA）周四称，全球航空客运需求5月持续增长，但未来数月或受到抑制。
IATA发布月度旅客数据称，5月以收入客公里（revenue passengerkilometres）计算的航空旅客运输量增长了6.9%，4月涨幅为5.7%。
“希腊金融危机以及亚太地区贸易活动近期走弱可能会在未来数月内抑制这些市场的航空业表现，”IATA理事长汤彦麟（Tony Tyler）在声明中表示。
IATA也表示，5月的航运能力增长速度慢于需求增长速度6.5个百分点，导致满载率上升了0.3个百分点，至79.3%。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。