4月全球航空客运需求增长5.9个百分点--IATA

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林6月4日 - 国际航空运输协会（IATA）周四称，4月全球航空客运需求上升了5.9%。但对于北半球的航空公司来说，进入到传统上一年中需求最旺的时节，情况却有些复杂。
IATA在周四发布的月度定期航空客运数据显示，尽管低油价有助降低价格，但强劲的美元或损害一些地方的需求。
“而且强劲的航空客运需求能坚持多久，仍有待观察，因面临经济坏消息‘三部曲’：美国第一季经济出乎意料的糟糕表现，欧元区持续颓弱，以及亚太地区贸易减速，”IATA理事长汤彦麟（Tony Tyler）在声明中表示。
IATA称，4月航空运力增长了6.1%，而载客率下滑了0.1个百分点至79.4%。
IATA早前发布的月度航空货运需求数据显示货运市场势头正在放缓。
IATA将于6月7-9日在迈阿密召开年度会议，并将于下周一更新航空公司的预测盈利。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”