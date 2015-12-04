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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 08:35 BJT

机票价格下降刺激全球航空客运强劲增长--IATA

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林12月3日 - 国际航空运输协会（IATA）周四称，机票价格下降正有助于支持全球航空客运强劲增长。

IATA发布月度客运数据称，以收入客公里计，10月需求增长了7.5%，而9月增长为7.4%。

IATA称，今年头八个月里机票价格下降了5%，并称价格下降为今年年内的需求增长估计贡献了约3个百分点。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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