IATA称2015年机票价格下滑 刺激航空客运需求

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福2月4日 - 国际航空运输协会（IATA）周四称，2015年虽然经济基本面趋于疲弱，但机票价格同比下降5%刺激了航空客运需求。
IATA发布的航空运输数据称，2015年航空客运量增长了6.5%。
但按月看，接近年底时航空客运增速放缓，12月增5.4%，11月增5.9%，而10月时增7.1%。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
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