《独家新闻》俄乌举行间接会谈，商讨重新开放黑海空中走廊事宜

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
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(本文由路透中文网编译提供)
路透蒙特利尔2月2日 - 据五位了解情况的消息人士称，俄罗斯和乌克兰举行间接会谈，商讨向商业航班重新开放黑海一个关键的国际空中走廊事宜。该计划可让乌克兰收取越境飞行费，同时还能缓解其他航线拥堵的情况。
这次会谈是在本周蒙特利尔国际民航组织（ICAO）安全会议间隙促成的。
消息人士称，相关官员正在努力推动达成协议，以允许航班重新在乌克兰管理的克里米亚半岛附近的国际空域飞行。
其中一位消息人士称，ICAO为俄乌提供了解决此事的中立平台。鉴于会谈的敏感性，该消息人士要求匿名。
涉及空域位于黑海和亚速海上空，去年4月变成了国际空中交通的禁飞区。
包括美国联邦航空管理局在内的航空机构曾警告称，在该区域内的飞行员可能收到来自乌克兰和俄罗斯空管机构相互矛盾的指令。
乌克兰去年秋季向ICAO申请重新开放该空中走廊。
乌克兰副外长Vadym Prystaiko称，重新开放该空域将有助于缓解其他航线的压力。
路透没有联系到ICAO和俄罗斯驻ICAO代表置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛(完)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。