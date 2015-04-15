联合国网站发布警告称飞经利比亚、埃及等冲突地区存有风险

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透柏林4月15日 - 联合国的一个新网站周三发布了首个公告，称飞行风险国家包括利比亚、伊拉克、埃及和南苏丹。该网站用于发布冲突地区飞行风险警告。
去年马航MH17客机在乌克兰交战区被击落之后，该网站成立，主办方是联合国国际民用航空组织（ICAO），本月初上线。
该公告信息来自英国，称利比亚、伊拉克、南苏丹以及埃及西奈半岛存在防空武器风险。
是否关闭空域仍将由各个国家决定，但公告旨在帮助航空公司利用公告信息进行航线规划。
英国称，飞机在南苏丹上空以低于25,000英尺的高度飞行存有风险，并称“强烈建议”航空公司在风险评估与路线规划时将此信息纳入考量。
公告亦强烈建议航空公司不要进入伊拉克的领土与领空，因伊拉克的局势“存在风险”。
在警告名单上的国家有权提出反对。据该网站，伊拉克与南苏丹均对英国发布的警告表示反对。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。