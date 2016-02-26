国际民航组织希望加快发布飞行威胁网上预警--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透蒙特利尔2月25日（记者 Allison Lampert） - 熟悉情况的消息人士周四称，联合国国际民航组织（ICAO）希望缩短在其网站上发布对飞机可信威胁预警所需的时间。马来西亚航空公司一架客机2014年在飞越乌克兰上空时遭击落，国际民航组织在此之后推出了上述网站。

国际民航组织正在对运营近一年的这一网站进行评估，有批评意见称其需要长达72小时才能发布飞行威胁警告用时过长。

一名未获授权接受媒体采访的航空业消息人士称，有关取消上述72小时的一项建议5月将呈交国际民航组织理事会。相关国家能够利用这72小时对飞行警告实现作出评估和反应。

“ICAO将不再必须延后发布关键信息以等待相关国家作出反应，”另一名也要求匿名的消息人士称。

但是中国、俄罗斯和玻利维亚甚至在该提议之前已表达对该网站的关切。来自国际民航组织理事会的第三名消息人士称，上述三国表示，该网站存在因政治动机遭操纵的风险，因为各国获准发布别国事务。