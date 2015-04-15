联合国网站发布警告称飞经利比亚、埃及等冲突地区存有风险

中国证券：地方交易场所风险突出，通过半年时间解决风险隐患--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林4月15日 - 联合国的一个新网站周三发布了首个公告，称飞行风险国家包括利比亚、伊拉克、埃及和南苏丹。该网站用于发布冲突地区飞行风险警告。
去年马航MH17客机在乌克兰交战区被击落之后，该网站成立，主办方是联合国国际民用航空组织（ICAO），本月初上线。
该公告信息来自英国，称利比亚、伊拉克、南苏丹以及埃及西奈半岛存在防空武器风险。
是否关闭空域仍将由各个国家决定，但公告旨在帮助航空公司利用公告信息进行航线规划。
英国称，飞机在南苏丹上空以低于25,000英尺的高度飞行存有风险，并称“强烈建议”航空公司在风险评估与路线规划时将此信息纳入考量。
公告亦强烈建议航空公司不要进入伊拉克的领土与领空，因伊拉克的局势“存在风险”。
在警告名单上的国家有权提出反对。据该网站，伊拉克与南苏丹均对英国发布的警告表示反对。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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