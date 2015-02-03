联合国必须使飞经冲突地区航班的风险性报告具有强制性--马来西亚

路透蒙特利尔2月2日（记者Allison Martell/Allison Lampert） - 马来西亚周一称，联合国必须使飞经冲突地区航班面临风险的报告具有强制性。马来西亚去年遭受了两起民航空难，一架飞机失踪，另一架飞机经过乌克兰时被击落。

联合国航空机构--国际民航组织（ICAO）面临着提出新系统以保护飞经冲突地区飞机免遭相关风险的压力。去年7月，马航MH17客机在从阿姆斯特丹飞往吉隆坡途中在乌克兰东部被击落，机上298人全部丧生。

国际民航组织已建议测试一个中心网站，各个国家和机构可以在这里发布关于冲突地区的警告。然而，该建议并未要求该组织的成员国提供信息。

“我们不能延迟实施针对全球商业飞行的这些改变，”马来西亚民航局局长Azharuddin Abdul Rahman在蒙特利尔召开的国际民航组织高级别安全大会上说。

他称，报告应当“具有强制性和及时性”。

MH17客机事故发生在乌克兰政府军和亲俄分裂主义者在乌东部作战期间。美国称该客机是被亲俄分离主义者利用地对空导弹击中，但俄罗斯称是一架乌克兰军用飞机击落了这架客机。（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌

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