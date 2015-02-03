联合国必须使飞经冲突地区航班的风险性报告具有强制性--马来西亚

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
(本文由路透中文网编译提供)
路透蒙特利尔2月2日（记者Allison Martell/Allison Lampert） - 马来西亚周一称，联合国必须使飞经冲突地区航班面临风险的报告具有强制性。马来西亚去年遭受了两起民航空难，一架飞机失踪，另一架飞机经过乌克兰时被击落。
联合国航空机构--国际民航组织（ICAO）面临着提出新系统以保护飞经冲突地区飞机免遭相关风险的压力。去年7月，马航MH17客机在从阿姆斯特丹飞往吉隆坡途中在乌克兰东部被击落，机上298人全部丧生。
国际民航组织已建议测试一个中心网站，各个国家和机构可以在这里发布关于冲突地区的警告。然而，该建议并未要求该组织的成员国提供信息。
“我们不能延迟实施针对全球商业飞行的这些改变，”马来西亚民航局局长Azharuddin Abdul Rahman在蒙特利尔召开的国际民航组织高级别安全大会上说。
他称，报告应当“具有强制性和及时性”。
MH17客机事故发生在乌克兰政府军和亲俄分裂主义者在乌东部作战期间。美国称该客机是被亲俄分离主义者利用地对空导弹击中，但俄罗斯称是一架乌克兰军用飞机击落了这架客机。(完)
编译：高良萍 发稿：王凤昌
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。