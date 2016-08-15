航空产业技术革新投入不足 业者恐自食苦果遭遇更多停运事故

路透8月12日 - 航空产业和科技专家向路透称，航空公司可能将遭遇更多诸如本周导致达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)约2,000架航班无法起飞的干扰事故，因为主要航空公司并未投入足够资金来革新基于1960年代技术的预订系统。

多家航空公司已斥巨资引进自助登机服务设备、实时行李追踪和流畅的移动应用程序等新功能。但多位前航空公司高管称，航空公司一直回避花下巨额成本彻底重建预订系统。

美国航空(AAL.O)前首席信息官Scott Nason称，在他供职美航期间，很难说服公司就电脑技术进行长期投资。

“大多数航空公司多年来都濒临歇业，因此任何投资的回报期必须很短，”Nason表示。他2009年离开美航，目前是一位独立顾问。

大型航空公司的预定系统大多使用的是国际商业机器(IBM)公司 (IBM.N)的一个名为交易处理设施(TPF)的专业运营系统。该系统于1960年代设计出来，用于迅速处理大量交易，且仍由IBM进行更新，而IBM曾在大约10年前对该系统进行重大改写。

从网上登机到选座和机舱升级等一系列特殊功能都是建立在TPF核心之上，或者与其连结。

“他们一直在老旧的基础设备上使用现代科技，”United Continental Holdings Inc's (UAL.N)前首席信息官Bob Edwards说。“这些系统老是得靠旧的核心技术才能叫出订位讯息、或者搞清楚谁是在达拉斯和纽约之间往来的旅客。”

Edwards说，当订位系统遇上大停电--像达美航空那样--TPF就没能和旅客服务机构用来协助旅客的新科技同步运作。

他说在此情况下，航空公司不得不取消航班，因为受困旅客蜂拥向航空公司工作人员求助，但柜台人员是以老旧平台来处理订位。

西南航空(LUV.N)7月也曾因技术问题取消超过2,000个航班，去年夏天United Continental也遭遇两次停电。

IBM高级副总裁Tom Rosamilia在声明稿称，“在最近几次航班中断时，TPF均未被点名为是肇因”，而且“TPF是航空基础设备中最现代且可靠的系统。”

Rosamilia还说，许多航空公司使用TPF来处理每秒钟高达百万次的复杂交易，即使频繁更新或者其他系统停摆也不会中断。”(完)