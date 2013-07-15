波音梦幻飞机发生起火事故 多家航空公司称仍对该机型有信心

被强拖下机乘客对美联航采取法律行动
路透纽约4月12日 - 在芝加哥被从美国联合航空公司班机上强拖下飞机的乘客律师周三向伊利诺伊州法院提交紧急申请，要求美联航保存有关该事件的视频记录和其他证据。
* 伦敦机场一架波音飞机周五遭遇火情受损
* 调查人员称没有证据表明起火与电池有关
* 另外一架波音梦幻飞机出现技术故障
* 航空公司“完全信任波音飞机的安全性”
路透伦敦7月14日 - 多家航空公司周日表示对波音(BA.N)787梦幻飞机抱有信心，此时调查人员正在调查一架梦幻飞机起火的原因，而波音公司市值也因此缩水数十亿美元。
英国官员称，他们对一连串事故进行的初步检查排除了与电池问题有关的可能。
埃塞俄比亚航空公司旗下的一架波音787梦幻飞机周五在伦敦希思罗机场起火，另外一架隶属于英国Thomson AirwaysTT.L的787飞机则发生技术故障。这两起事故令该机型再次面对外界质疑，而它一直被视为对波音公司的未来举足轻重。
波音正努力赢回外界对其旗舰机型的信心，并与空中客车EAD.PA在更节省燃料的长线飞机市场展开竞争。最新的事故令波音的这些努力遭遇挫折。
旗下拥有Thomson Airways等六家欧洲航空公司的英国Tui TravelTT.N表示，发生故障的飞机在从英国飞往佛罗里达的中途返航，并更换了几个部件。该公司没有说明更换了哪些部件，但与电池无关。
“我们希望令客户放心，我们对这架飞机完全有信心，而且若非100%确定安全性是不会让其起飞的，”TUI Travel的一位发言人表示。
埃塞俄比亚航空公司的波音飞机起火时正停放在希思罗机场，并无人员在飞机上，因此没有人受伤。不过事故导致机场关闭90分钟。
英国航空事故调查部门(AAIB)表示，受损的埃塞俄比亚航空客机正在希思罗的飞机库接受检查。
AAIB周六称，机尾上部有大面积热损伤，但损伤部位远离电池，“没有直接证据表明，二者有直接的因果关系”。
波音股价周五收跌4.7%报101.87美元，公司市值减少38亿美元。(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
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