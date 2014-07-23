以色列特拉维夫机场附近遭袭 美欧航空公司停飞该地

路透7月22日(记者 Karen Jacobs) - 美国和欧洲的航空公司周二暂停飞往以色列特拉维夫的航班。随着以色列和该地区动荡升级，各国政府机构发出警告，确保乘客安全。

美国达美航空(DAL.N)、美国航空(AAL.O)以及联合航空(UAL.N)是率先宣布停飞消息等待进一步通知的航空公司，欧洲航空公司随后跟进，包括德国汉莎航空(LHAG.DE)和法航(AIRF.PA)。

美国航空公司周二晚间表示，截至周四，公司将暂停特拉维夫的往返航班，同时将监控局势。

德国第二大航空公司--柏林航空也表示，根据地面情况，公司的停飞计划持续至周三。周二全天，多家航空公司前往特拉维夫的航班绕道或折返。

纽约华盛顿港的一名航空顾问Robert Mann表示：“航空公司做出了正确的决定。他们最终需要为他们的运营负法律责任，因此他们不得不小心行事，在很多情况下，谨慎行事更重要。”

美国联邦航空管理局(FAA)表示，他们告知美国各大航空公司，24小时之内禁止其航班往返特拉维夫本古里安机场。FAA在声明中表示，之所以发出通告是因为一枚火箭周二落在本古里安机场大约一英里处。

包括以色列总理内塔尼亚胡在内的以色列官员要求美国各航空公司恢复对以色列的航班。

以色列交通部长卡兹(Yisrael Katz)的一份声明称：“美国航空公司无需暂停航班，以这种形式‘回报’恐怖主义。”

美国国务院发言人帕萨基(Jen Psaki)在声明中称：“发布这样的通告，唯一的考虑就是我们公民的安全。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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