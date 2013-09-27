英国两名飞行员在长途飞行中双双睡着--报道

路透伦敦9月26日 - 英国《太阳报》周四报道称，该国一家航空公司的两名飞行员在长途飞行途中在驾驶舱睡着，任由载满乘客的飞机在自动驾驶模式下飞行。

报道称，其中一名飞行员最终醒了过来，并叫醒了他的同事，但两人都不知道自己究竟睡了多久。这两名飞行员驾驶的是飞往英国的航班，机型为空客330。报道没有透露涉事航空公司的名称。

这架航班在8月13日起飞，机长和副驾可轮流休息20分钟，但在飞行一个多小时后，两人双双进入梦乡。

两名飞行员主动向英国民航管理局（CAA）报告了这起事故，并抱怨称在夏季假日期间值班飞行时间较长。

CAA称，按照法律规定，他们不得披露作出强制性事故报告的公司及个人的详细资料。

“疲劳（驾驶）是很严重的问题，需要仔细监督，欧盟建议就监督航空公司疲劳风险管理系统和数据给予监管机构更大权力，这也是我们对此表示欢迎的原因，”CAA发言人说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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