国际民用航空组织宣布将禁止客机运输锂离子电池货物

路透蒙特利尔2月22日（记者 Allison Lampert） - 国际民用航空组织（ICAO）周一宣布将禁止客机运输锂离子电池货物，之前飞行员和飞机制造商表示担心锂离子电池带来的火灾风险。

用于手表的锂金属电池本已在全球范围被禁止使用客机运输。锂金属电池不能充电，而用于手机和笔记本电脑等产品的锂离子电池则可反复充电。

国际民用航空组织称，上述禁令4月1日起生效，直至确保锂离子电池安全运输的新防火包装标准出台。锂离子电池仍可使用货机运输。

国际民用航空组织理事会主席阿留（Olumuyiwa Benard Aliu）在声明中称，新的包装标准预计2018年出台。

国际民用航空组织所有成员国须遵守此项禁令。

飞行员和飞机制造商担心，现有包装标准不足以控制与锂电池相关的火灾风险。

代表波音(BA.N)等飞机制造商的一家组织去年的一份工作报告显示，客机上现有的消防系统无法“阻止或扑灭涉及大量锂电池可能产生的火灾”。（完）