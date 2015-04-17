飞机座位拥挤引发健康和安全担忧

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林4月16日 - 航空公司在经济舱增加更多座位，维护因机票价格下降受影响的利润率，这引发了关于乘客和机组人员健康和安全的担忧。

行业观察人士称，超薄的设计，额外的紧急出口，还有带有创意的厨房及卫生间，都是导致座位拥挤的因素。

“如果是一只狗，就有非常具体的规定，但如果是人，那就没有什么是人道的具体规定，”消费者组织Travelers United的主管Charlie Leocha对负责评估相关问题的一个美国政府顾问委员会称。

根据座位生产商，一些航班的座位间距缩小至只有28英寸，而经济舱的座位间距通常为31或32英寸。

让针对乘客的空间变得紧凑，航空公司可更好的管理机票销售并填补飞机的空位，这意味着中间座位几乎不会有空闲。

这么做的经济因素显而易见。根据国际航空运输协会（IATA），今年平均机票价格预计下降5%。虽然预计航空公司的净利润率将为五年的最高水平，但也只有3.2%。

但相关的健康和安全影响仍在辩论当中。

美国职业空乘协会（APFA）的Julie Frederick在一个相关委员会的听证会上称，缺乏空间引发了更多飞机上的闹事行为。

他还称，这也让机组人员向需要医疗帮助的人员提供服务变得难上加难。（完）