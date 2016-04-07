2015年全球航空客流量增长6.8%--国际民航组织

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔4月6日 - 国际民航组织（ICAO）周三发布的初步数据显示，2015年全球航空客流量增长6.8%，中东地区增速最快。
国际民航组织在声明中称，以收入客公里计，美国的航空公司占据全球前三，美国航空集团(AAL.O)登顶。
国际民航组织称，以旅客人次计，亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场是全球最繁忙机场，其次为北京首都国际机场和迪拜国际机场。
因飞机优化，2015年全球的客机座位利用率达80.2%，创下10年高位。北美的座位利用率最高，约为83.5%。
国际民航组织称，尽管客运量强劲增长，全球航空货运去年增长较慢，这反映全球贸易不景气。全球航空货运去年增长2.2%，2014年度则为4.9%。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。