2015年全球航空客流量增长6.8%--国际民航组织

欧洲已公布经济指标--2017/1/18
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
(本文由路透中文网编译提供)
路透蒙特利尔4月6日 - 国际民航组织（ICAO）周三发布的初步数据显示，2015年全球航空客流量增长6.8%，中东地区增速最快。
国际民航组织在声明中称，以收入客公里计，美国的航空公司占据全球前三，美国航空集团 登顶。
国际民航组织称，以旅客人次计，亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场是全球最繁忙机场，其次为北京首都国际机场和迪拜国际机场。
因飞机优化，2015年全球的客机座位利用率达80.2%，创下10年高位。北美的座位利用率最高，约为83.5%。
国际民航组织称，尽管客运量强劲增长，全球航空货运去年增长较慢，这反映全球贸易不景气。全球航空货运去年增长2.2%，2014年度则为4.9%。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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