2015年全球航空客流量增长6.8%--国际民航组织

(本文由路透中文网编译提供)

路透蒙特利尔4月6日 - 国际民航组织（ICAO）周三发布的初步数据显示，2015年全球航空客流量增长6.8%，中东地区增速最快。

国际民航组织在声明中称，以收入客公里计，美国的航空公司占据全球前三，美国航空集团 登顶。

国际民航组织称，以旅客人次计，亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场是全球最繁忙机场，其次为北京首都国际机场和迪拜国际机场。

因飞机优化，2015年全球的客机座位利用率达80.2%，创下10年高位。北美的座位利用率最高，约为83.5%。

国际民航组织称，尽管客运量强劲增长，全球航空货运去年增长较慢，这反映全球贸易不景气。全球航空货运去年增长2.2%，2014年度则为4.9%。（完）