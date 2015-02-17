欧洲航空公司竞相提供机上Wi-Fi服务 以吸引乘客并创收

捷蓝航空公司为乘客提供的机的Fly-Fi互联网服务。 REUTERS/Lucas Jackson

路透柏林/伦敦2月16日（记者 Victoria Bryan/Sarah Young） - 欧洲航空公司正在竞相提供飞机Wi-Fi服务，以期在竞争激烈的短途市场吸引乘客，并希望通过相关的娱乐、服务及广告为公司带来营收。

根据Routehappy数据，美国提供Wi-Fi服务的航线比例为66%，高于全球平均水平24%。

在欧洲，由于该地区有多个不同的国家，因此采用此类在美国采用的地对空电讯服务可谓难上加难。与此同时，基于卫星的这类服务对于短途航班而言成本过大。

但行业观察人士称，随着发射卫星数量增多带动成本下降，加上航空公司更加重视盈利的可能性，价格不再是这方面的绊脚石。

欧洲的一些主要航空公司寻求在短途航班上提供Wi-Fi服务，当中包括汉莎航空(LHAG.DE)、法航荷航(AIRF.PA)、瑞安航空（Ryanair）(RYA.I)和伏林航空（Vueling）(ICAG.L)等。低成本航空公司挪威航空(NWC.OL)已经在旗下76架波音737飞机中的74架上提供了免费的Wi-Fi服务。

航空公司可借助飞机的互联网服务，与广告商及合作伙伴联手为乘客提供餐馆预定、购物及酒店服务，同时还可让乘客通过移动设备观看收费的流媒体节目或收听收费音乐。

“在世界其他地方，你找不到如此了如指掌、知道应当向他们提供何种广告的乘客，”Global Eagle Entertainment (ENT.O)全球业务发展部门副总裁Robin Cole称。该公司为挪威航空和西南航空(LUV.N)提供基于卫星的Wi-Fi服务。

**机上互联网服务成基本需求**

AT Kearney咨询师Rene Steinhaus称，由此带来的营收契机引起了整个欧洲航空业的注意，低成本航空公司的行动尤为迅速。“有在机上提供Wi-Fi、甚至在欧洲提供的充足理由，”他说。

Routehappy数据研究经理Jason Rabinowitz称，捷蓝航空（JetBlue）(JBLU.O)等美国廉价航空公司纷纷在飞机上提供免费的Wi-Fi服务，这令主流航空公司面临压力。

英国卫星企业Inmarsat (ISA.L)目前在商业机舱连网市场占有逾9%的份额，该公司与霍尼韦尔（Honeywell）(HON.N)合作，使用自家的卫星和后者的硬件提供机上互联网服务。

“这方面的增速比我能想到的该领域其他方面都快，目前几乎全球的所有航空公司都在咨询此事，”Inmarsat航空市场发展部门副总裁Jeff Sare对路透称。

Lufthansa Systems预测，航空公司在接下来的两至四年内将不得不提供机上互联网服务。该公司的BoardConnect平台提供短途航班机上娱乐和连网服务。

“数据传输成本快速下滑，而且乘客也在向航空公司施压，”BoardConnect主管Norbert Mueller说。“无线互联网成为了一种基本需求。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。