新建卫星网络将助力机上WiFi服务升温

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透汉堡4月11日 - 飞机上的无线网络（Wi-Fi）听起来可能是联络朋友与家人或者赶工作的好帮手，但网速经常很慢，还不如看点杂志更自在。
基于卫星的新WiFi服务可能会改变这种状况，这促使国际海事卫星组织 、美国卫讯 、Gogo Inc 、松下 和Global Eagle Entertainment Inc 等企业争夺资源和客户。
美国国内航班的机上WiFi已经很普及了，但空对地（ATG）网络技术可能意味着网速缓慢。在欧洲，形形色色的监管机制阻碍大规模ATG网络的建立，而对于短途航班来说，基于卫星的网络直到现在仍过于昂贵。基于卫星的网络系统可以覆盖全球，包括ATG无法覆盖的大洋上空。对于较为拥挤的航线区域，通常安装更多宽带容量以满足额外需求。
国际海事卫星组织已花费五年建设其全球航空快车网络（Global Express）。最后的地面与飞行测试正在进行中，已有三颗卫星投入运行。
“现有的解决方案尚未满足市场预期...尽管外界看法乐观，但现状仍是一幅不协调的拼图，”Inmarsat Aviation总裁Leo Mondale在汉堡的国际飞机内饰展览会上表示。
美国卫讯正在启动两颗大功率卫星。美国卫讯称，这将极大地改善明年之后的机上宽带速度。
据Routehappy发布的一份2016年全球报告，目前全球逾三分之一的可用机上座位有WiFi，约有60家航空公司提供此项服务。Routehappy是一家为飞行设施评分的公司。
但仅有6%的机上WiFi速度可与家用宽带服务相媲美、可允许使用视频数据流等包含大量数据的服务。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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