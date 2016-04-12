新建卫星网络将助力机上WiFi服务升温

(本文由路透中文网编译提供)

路透汉堡4月11日 - 飞机上的无线网络（Wi-Fi）听起来可能是联络朋友与家人或者赶工作的好帮手，但网速经常很慢，还不如看点杂志更自在。

基于卫星的新WiFi服务可能会改变这种状况，这促使国际海事卫星组织 、美国卫讯 、Gogo Inc 、松下 和Global Eagle Entertainment Inc 等企业争夺资源和客户。

美国国内航班的机上WiFi已经很普及了，但空对地（ATG）网络技术可能意味着网速缓慢。在欧洲，形形色色的监管机制阻碍大规模ATG网络的建立，而对于短途航班来说，基于卫星的网络直到现在仍过于昂贵。基于卫星的网络系统可以覆盖全球，包括ATG无法覆盖的大洋上空。对于较为拥挤的航线区域，通常安装更多宽带容量以满足额外需求。

国际海事卫星组织已花费五年建设其全球航空快车网络（Global Express）。最后的地面与飞行测试正在进行中，已有三颗卫星投入运行。

“现有的解决方案尚未满足市场预期...尽管外界看法乐观，但现状仍是一幅不协调的拼图，”Inmarsat Aviation总裁Leo Mondale在汉堡的国际飞机内饰展览会上表示。

美国卫讯正在启动两颗大功率卫星。美国卫讯称，这将极大地改善明年之后的机上宽带速度。

据Routehappy发布的一份2016年全球报告，目前全球逾三分之一的可用机上座位有WiFi，约有60家航空公司提供此项服务。Routehappy是一家为飞行设施评分的公司。

但仅有6%的机上WiFi速度可与家用宽带服务相媲美、可允许使用视频数据流等包含大量数据的服务。（完）