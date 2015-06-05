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中国财经 | 2015年 6月 5日 星期五 17:47 BJT

上海机场决定建设浦东机场三期工程 总投资估算为201亿元

路透上海6月5日 - 中国上海国际机场股份有限公司(600009.SS)周五稍晚公告称，根据上海市发改委批复，公司决定建设上海浦东国际机场三期扩建工程，总投资估算为201亿元人民币，建设资金由公司自筹解决。

该项目计划今年11月动工，建设周期为四年，新建站坪近机位61个、过夜机位16个及建设航站楼卫星厅等。该项目的设计目标是卫星厅建成后，浦东机场可满足年旅客吞吐量 8,000万人次的运行需求。

公告还指出，为确保工程建设质量，按期完成工程建设任务，上海机场决定委托母公司上海机场（集团）有限公司建设三期项目，包括工程建设前期准备工作以及工程项目招标、工程质量管理、经费管理、安全管理等，委托费用不超过2.08亿元。

上海机场周五收报32.20元，涨0.59元或1.87%。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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