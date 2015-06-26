中国航空市场蓬勃发展拉动机场建设热潮

2012年4月16日资料图片，上海虹桥机场，旅客们在等待登机。 REUTERS/David Gray

路透北京6月26日 - 中缅边境城市芒市的机场20年前投入运营的时候航班很少。近期中国旅游业的蓬勃发展让情况发生了改变，七家航空公司去年带来了超过100万游客。

“以前是我们上门去找航空公司，”芒市机场改扩建指挥部的副部长李萍对路透说。“现在是航空公司来找我们希望飞芒市。”

芒市机场是60多个正在扩建的内陆机场之一，还有30个新的地区性机场在建。政府规划人员预计，到2020年中国机场数量将从现在的200个左右增加到240个。

中国民航局局长李家祥本周称，中国仅今年在航空项目上就将投入800亿美元。

中国航空市场受商务出行增加和境外游大幅提升拉动。

官方数据显示，2014年出境休闲游的游客数量首次突破了1亿人次。随着美国、法国和澳大利亚放松签证政策，今年出境游料再增10%。

这推动国航(0753.HK)、东航(0670.HK)和南航(1055.HK)增加从南京、武汉和成都等飞往纽约、巴黎和悉尼的航班，或是将这些二线城市作为中转站。

中国的“一带一路”战略肯定也有助于提升客流量。

去年，成都双流机场和重庆江北机场的客流量分别增加12.6%和15.8%，而北京和广州的客流量分别增加2.9%和4.4%。

厦门高崎机场去年旅客吞吐量达2,090万，远高于1,500万的设计吞吐量。大连机场预计在2016年达到吞吐量上限。

持怀疑态度的人对几乎没被使用的东北大长山机场等“白象工程”提出警告，大长山机场耗资600万美元。由于前期投资巨大，很多现有机场也处于亏损状态。

李家祥称，中国推动机场建设是因数据显示乘客数量在增加。

“从发达国家的经验看，我国民用机场建设仍然滞后，数量仍远远不够，”李家祥说， “我国的机场建设仍然赶不上民用航空的需求。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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