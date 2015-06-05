山东青岛新机场工程项目总投资416亿元 今年开工建设

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月5日 - 中国正在加快扩投资稳经济的步伐。新华社周五报导，青岛新机场工程可行性研究报告日前获国家发展改革委批复，项目总投资415.66亿元人民币，其中机场工程投资332.72亿元。
报导援引青岛市新机场工程建设指挥部有关负责人的话称，青岛市将按照”2015开工建设年、2016全面推进年、2017主体攻坚年、2018安装调试年、2019验收转场年”的工作计划，力争将青岛新机场打造成为现代时尚、功能齐备、便捷舒适、节能环保的百年新机场。
青岛市将在胶州市胶东街道办事处区域内建设新机场，按照发改委批复，青岛新机场以2025年旅客吞吐量3,500万人次、货邮吞吐量50万吨、飞机起降量30万架次的目标设计，主要建设机场工程、空管工程、供油工程、东航山东分公司基地工程和山东航空公司基地工程.
据介绍，为满足青岛新机场长远发展需求，青岛新机场规划到2045年，飞行跑道将达到4条，航站楼面积达到70万平方米。届时可满足年旅客吞吐量5,500万人次、终端6,000万人次，货邮吞吐量100万吨、飞机起降45万架次的保障需求。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。