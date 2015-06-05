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中国财经 | 2015年 6月 5日 星期五 17:48 BJT

山东青岛新机场工程项目总投资416亿元 今年开工建设

路透北京6月5日 - 中国正在加快扩投资稳经济的步伐。新华社周五报导，青岛新机场工程可行性研究报告日前获国家发展改革委批复，项目总投资415.66亿元人民币，其中机场工程投资332.72亿元。

报导援引青岛市新机场工程建设指挥部有关负责人的话称，青岛市将按照”2015开工建设年、2016全面推进年、2017主体攻坚年、2018安装调试年、2019验收转场年”的工作计划，力争将青岛新机场打造成为现代时尚、功能齐备、便捷舒适、节能环保的百年新机场。

青岛市将在胶州市胶东街道办事处区域内建设新机场，按照发改委批复，青岛新机场以2025年旅客吞吐量3,500万人次、货邮吞吐量50万吨、飞机起降量30万架次的目标设计，主要建设机场工程、空管工程、供油工程、东航山东分公司基地工程和山东航空公司基地工程.

据介绍，为满足青岛新机场长远发展需求，青岛新机场规划到2045年，飞行跑道将达到4条，航站楼面积达到70万平方米。届时可满足年旅客吞吐量5,500万人次、终端6,000万人次，货邮吞吐量100万吨、飞机起降45万架次的保障需求。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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