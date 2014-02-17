版本:
中国
时事要闻 | 2014年 2月 17日 星期一 14:32 BJT

一架被劫持飞机降落在日内瓦机场--机场发言人

路透日内瓦2月17日 - 一位机场发言人称，一架被劫持的飞机周一稍早降落在日内瓦国际机场，但他没有透露细节情况。

稍后埃塞俄比亚航空在声明中称，该航空公司一架飞机被迫降落在日内瓦机场，并称在该机场的所有乘客和机组乘务员均安全。(完)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐