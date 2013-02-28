航空发动机科技专项有望近期立项 预计投入至少千亿元--报载

路透上海2月28日 - 制约中国飞机制造业发展的瓶颈有望被突破.中国证券报周四报导,酝酿已久的航空发动机重大科技专项目前正在国务院审批,有望于近期立项,该专项预计投入至少千亿元人民币.

报导指出,该专项计划将支持国产航空发动机的自主研发设计以及相关材料领域,沈阳黎明和中航工业西航是该立项的牵头单位.

航空发动机具有巨大的市场空间,仅中国国内市场就达到千亿.光大证券认为,基于中国的大飞机项目,预计到2020年中国需要购买的2,000架大飞机,需要6,000台发动机,将产生300多亿美元的市场需求.

报导引述业内人士预计,该专项资金若能落实到位,将对中航工业旗下发动机板块的上市公司形成利好,高温合金材料领域的上市公司也将获益.

其中，中航工业旗下的航空动力(600893.SS)、中航动控(000738.SZ)和成发科技(600391.SS)有望最先受益.此外材料领域也是此次专项资金的重点支持方向,钢研高纳(300034.SZ)亦将成为受益者.(完)

(发稿 边竞; 审校 黄凯)

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