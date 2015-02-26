澳大利亚研究人员发布世界首个3D打印喷气式飞机引擎

路透悉尼2月26日 （记者 Jane Wardell） - 澳大利亚的研究人员周四发布了世界首个3D打印的喷气式飞机引擎。这项制造技术的突破可能带来更经济、更轻便、更省油的喷气式飞机。

莫纳什大学及其商业部门的工程师们正为波音(BA.N)、空中客车(AIR.PA)、雷神公司(RTN.N)和赛峰集团(SAF.PA)制造绝密的引擎原型，这项技术进展有望拯救澳大利亚步履蹒跚的制造业部门。

“这可以使航空航天企业压缩开发周期，因为我们制造这些引擎原型的速度比正常的生产速度快三到四倍，”Amaero Engineering首席执行官Simon Marriott说道。Amaero Engineering是莫纳什大学成立来对该产品进行商业化运作的私营公司。

Marriott表示，Amaero计划让3D打印引擎部件在未来的12个月内进入飞行测试阶段，并在二到三年内投入商业使用。

澳大利亚有潜力垄断这个市场，其拥有世界上仅有的三台必备的大尺寸3D金属打印机中的一台——其他两台为法国和德国所有，而且澳大利亚是世界上唯一可以制造该机器所用材料的国家。

在3D打印制造的知识产权方面，澳大利亚亦处于世界领先水平。

Marriott以商业机密为由，拒绝详细评论Amaero与波音和空中客车等公司的合同细节。这些合同预计将部分支付更多大尺寸打印机的制造费用，用以提升喷气式飞机部件的制造水平。这些打印机每台的制造成本约350万澳元（275万美元）。

3D打印可将部件生产时间从三个月砍至仅六天。

莫纳社大学研究副院长Ian Smith表示，3D打印与过往生产过程中的熔化、模制和雕刻大不相同。“通过3D打印，我们可以迅速制造一个最终产品。所以这项技术的优势，首先是可以快速进行原型设计，然后快速大批量制造原型，”Smith说道。“其次是可以制造我们使用传统工程技术无法制造的定制部件。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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