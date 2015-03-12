国际民用航空组织任命中国人柳芳担任秘书长

路透多伦多3月11日 - 联合国国际民用航空组织（ICAO）周三选举前中国民航官员柳芳担任秘书长，她成为国际民用航空组织70年历史上首位女性秘书长。

柳芳从2007年开始在国际民用航空组织工作，担任行政服务局局长。她的竞争对手来自澳大利亚、印度和阿联酋。

柳芳替代法国的本杰明（Raymond Benjamin） ，将从8月1日开始为期三年的任期。

国际民用航空组织秘书长领导秘书处，作为该组织的首席执行官，向36名成员组成的理事会汇报，该理事会目前由尼日利亚人Olumuyiwa Benard Aliu领导。

柳芳1987-2007年期间在中国民用航空总局国际合作司担任多个职务，中国民用航空总局和国际民用航空组织有合作。

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编译：李富强 发稿：王燕焜

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