国际民用航空组织任命中国人柳芳担任秘书长

中国太保董事长拟调任浦发银行 浦发行董事长退休
路透上海4月13日 - 中国上海两家市属金融机构的“掌舵人”同时出现变化。据上市公司周三晚公告，浦发银行董事长吉晓辉因年龄原因辞职；中国太保董事会高国富辞去太保职务，并被浦发银行提名为新董事人选。
路透多伦多3月11日 - 联合国国际民用航空组织（ICAO）周三选举前中国民航官员柳芳担任秘书长，她成为国际民用航空组织70年历史上首位女性秘书长。
柳芳从2007年开始在国际民用航空组织工作，担任行政服务局局长。她的竞争对手来自澳大利亚、印度和阿联酋。
柳芳替代法国的本杰明（Raymond Benjamin） ，将从8月1日开始为期三年的任期。
国际民用航空组织秘书长领导秘书处，作为该组织的首席执行官，向36名成员组成的理事会汇报，该理事会目前由尼日利亚人Olumuyiwa Benard Aliu领导。
柳芳1987-2007年期间在中国民用航空总局国际合作司担任多个职务，中国民用航空总局和国际民用航空组织有合作。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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