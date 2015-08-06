确认留尼汪岛上发现残骸来自MH370无助于消除各种猜测

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透悉尼8月6日（记者 Jane Wardell） - 确认法属留尼汪岛上发现的残骸来自马航MH370客机不太可能消除各种各样的猜测。
尼汪岛海滩上发现的残骸被称为襟副翼，当局正在对其进行检查。而很多专家和热心人得出了五花八门的结论，包括飞机迫降和襟副翼的出现是人为的等。
“襟副翼的外观和漂流研究似乎都很模糊，支持各种各样的猜测，”从调查伊始就开始关注的加拿大数学家Brock McEwen说道。
McEwen是很多试图解开MH370失踪之谜的专家和爱好者之一。
马来西亚政府反应滞后、错误的线索、偶然发现的卫星数据和当局认为的坠机地点非常偏远都引发各种猜测。
有说飞机被外星人劫持的，有说飞机在迪戈加西亚岛附近被美军击落的，有说飞机被运往俄罗斯或巴基斯坦用作恐怖主义的，还有人说飞机在南印度洋、但并非搜救人员寻找的地方。
官方调查员指出，襟副翼确认该机在南印度洋12万平方公里的搜索区内坠落，并称即使经过数周的研究，可能也难以发现更多飞机坠落的原因。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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