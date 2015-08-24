焦点：MH370残骸凸显空难后民事与刑事调查之间的摩擦

7月29日，法国警方在检查在法属留尼汪岛上发现的一块飞机残骸。 REUTERS/Zinfos974/Prisca Bigot

路透巴黎8月21日（记者 Tim Hepher） - 在努力揭开马来西亚航空MH370航班失联之谜的竞争中，空难调查员可能面临被排挤在外的风险，这令人担心他们在改善飞行安全方面的角色可能被削弱。

法属留尼汪岛上发现的马航MH370残骸让法国司法调查占得上风，这是今年第二次凸显出民事空难调查难以与警方主导的调查进行竞争。

数十年来，事故发生率处在历史低位，而安全调查专家重现事故被视为提升飞行安全的重要因素。

但在一些国家，比如法国，民事调查和刑事调查共存。

一架德国之翼飞机3月在法国阿尔卑斯山坠毁后，民事调查和司法调查共享证据的问题浮出水面。

法属留尼汪岛上发现的马航残骸被交给法国司法调查员，让问题再次凸显出来。

由于法国对世界航空安全的影响以及很多国家与法国的民法体系类似，法国如何处理这两件事可能产生更大的影响。

法国空难调查局经常被要求介入事故调查，因为飞机产量占世界42%的空客(AIR.PA)总部位于法国。“刑事调查不应损害空难调查在维护飞行安全方面的重要作用，”国际航空运输协会安全负责人Kevin Hiatt说道。

法国平行调查体系的支持者们称，这样的体系能防止掩盖事实真相、支持家属以及从更强的调查能力中获益。

对司法干预的疑虑对抚慰MH370航班乘客家属可能没什么作用，他们对民事调查明显缺乏结果感到沮丧。

乘客家属Jiang Hui表示，这种封闭、不公正和完全无效率的调查让其很难理解。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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