中国乘客家属对发现马航MH370客机残骸感到怀疑和愤怒

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月6日 - 马来西亚政府称法属留尼汪岛上发现的残骸来自马航MH370客机，中国乘客的家属对此感到愤怒和怀疑。

他们表示，这引发了新的疑问，并未解决什么问题。

“你给我找到人，”刘坤在电话里说道，他的弟弟搭乘了MH370。“我们怀疑飞机残骸可以作假。”

“可以把以前维修替换的残片扔到那个地方去，但是人现在找不到。 ”

马来西亚曾表示，残骸“毫无疑问地确定”来自MH370，但法国的副检查官则没有这么肯定，引发了家属的猜疑。

刘坤称，当局没有提前通知家属他们声明的内容，并长期不理会审查机场安全数据或乘客登机视频的要求。

“我不相信马来西亚政府提供的信息，”他说道。

其他家属称，他们并非全盘否定，只是不想光听到假设。

约10名乘客家属前往马航北京办公室，要求了解真相。