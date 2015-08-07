中国乘客家属对发现马航MH370客机残骸感到怀疑和愤怒

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月6日 - 马来西亚政府称法属留尼汪岛上发现的残骸来自马航MH370客机，中国乘客的家属对此感到愤怒和怀疑。
他们表示，这引发了新的疑问，并未解决什么问题。
“你给我找到人，”刘坤在电话里说道，他的弟弟搭乘了MH370。“我们怀疑飞机残骸可以作假。”
“可以把以前维修替换的残片扔到那个地方去，但是人现在找不到。 ”
马来西亚曾表示，残骸“毫无疑问地确定”来自MH370，但法国的副检查官则没有这么肯定，引发了家属的猜疑。
刘坤称，当局没有提前通知家属他们声明的内容，并长期不理会审查机场安全数据或乘客登机视频的要求。
“我不相信马来西亚政府提供的信息，”他说道。
其他家属称，他们并非全盘否定，只是不想光听到假设。
约10名乘客家属前往马航北京办公室，要求了解真相。
“230吨的飞机就这么一小块（残骸）能说明什么呀？”张美玲（音）说道，她的女儿在飞机上。“又在糊弄我们什么呀？……让我们死心塌地拿赔偿？绝对不接受。”(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”