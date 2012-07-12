空客A350遭遇机翼钻孔工作延误

路透英国范堡罗7月11日电(记者 Victoria Bryan/Tim Hepher)---空中客车公司在A350客机机翼钻孔工作上遇到问题，导致母公司欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA股价周三下挫。分析人士认为，解决该问题的时间超出预期。

空客发言人周三援引A350项目负责人迪迪埃·埃瓦拉德(Didier Evrard)的说法称，解决为A350机翼钻孔的机器人的软件问题延误了四周时间。

瑞银分析师在研究报告中称：“A350的最後装配进展良好，但在给机翼钻孔时遇到问题，解决问题的时间超出预期。”

“不太可能去量化延误造成的影响，但我们认为应该在一年之内，会有10亿欧元的额外开支。”

空客首席运营官Gunter Butschek重申可按时交付A350，但时间依然紧张。

他在范堡罗航展接受路透采访时表示：“我要说的是，我们在A350的生产方面进展很好。我们如约将首架测试飞机的部分零件放到了最终装配线。我们的整体时间承诺依然可行，只是具挑战性。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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