空客和波音陷入全球“价格战”

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透英国法恩伯勒7月7日（记者 Tim Hepher）---空客EAD.PA和波音(BA.N)下周将参加英国法恩伯勒航空展，届时将竞相通过价格战争取最新窄体客机订单，而这将为其利润率前景增添潜在问题。
据路透所知，从澳大利亚到印尼，美国到挪威，以及近期的土耳其，空客和波音数月以来始终在抢占或维护其市场份额。空客计划大面积蚕食波音份额，而波音公开表示，将维持市场均分的传统局面。
空客本周宣布，在波音後院建立一家组装厂。在两家公司针对每个客户直接“肉搏”的竞争中，空客将安排A320客机在美国本土制造，这将威胁波音737客机的盈利能力。
结果或是促成空客的布利叶（Fabrice Bregier）和波音的康纳（Ray Conner）组建新的领导层。7月9日至15日，两人将参加法恩伯勒航展，面临向投资者提供预期利润率上升的压力。
熟悉交易的几位消息人士称，双方最新的激战是争夺土耳其航空公司Pegasus Airlines的订单，其中涉及40-50架飞机，采购价值40-50亿美元，波音试图阻止空客挖到自己的客户。
Pegasus Airlines等多家航空公司寻求通过引进空客或波音改良机型，节省15%燃料消耗进而大幅降低支出。
消息人士称，和去年的争夺类似，波音在得知空客试图挖角後奋力反击。空客坚持称这是正常的竞争。
Pegasus首席执行官Ali Sabanci对路透表示：“谈判还在进行中，还没有作出决定。”（完）
编译：黎黎/李富强 发稿：王凤昌
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