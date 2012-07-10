空客CEO称依然保持领先波音的优势

路透英国范堡罗7月9日电---空中客车EAD.PA首席执行官法布里斯·布雷吉尔(Fabrice Bregier)在范堡罗航展上表示，在截至到2012年12月的两年间，空客收到的窄体机飞机订单会多过波音(BA.N)。

波音周一早些时候在范堡罗航展上斩获首笔大订单，意味着波音窄机体飞机737 Max有助於其在关键的短程飞机市场赶上空客A320neo机型。

布雷吉尔在接受路透采访时表示：“去年是个例外，因为我们刚刚宣布推出A320neo，但今年我相信会有不错表现，有助於我们实现今年的目标。”

“我很肯定，自我们(2010年年底)推出neo到2012年底，我们在这一产品市场依然领先于波音。”

布雷吉尔表示，波音在提供给客户的飞机定价上“非常激进”，这种说法也激发了外界关於两公司竞争热度达到新水准的猜测。

他说：“我们拥有一个试图卷土重来的竞争对手，所以它在价格方面非常激进，但我们有我们的原则，我们保持冷静。我们已经有1,400架飞机的订单，所以我们不着急，当我们销售A320neos时，我们有很好的盈利。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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