独家：亚航考虑在香港二次上市 并扩大北亚业务

路透英国范堡罗7月10日 - 消息人士周日表示，亚洲航空(AirAsia)(AIRA.KL)正考虑在香港二次上市，这是该公司发展成为泛亚洲低价航空公司计划的一部分，该公司也将在中国成立合资公司。

消息人士在英格兰范堡罗航空展前夕表示，亚航还在考虑购进更多飞机，以满足北亚等地区的强劲需求。

亚航计划成立一家得到中国国企支持的企业，以开发迅速增长的中国二三线城市的出行需求。该公司是亚洲最大低价航空集团，关联公司已经遍布东南亚。

亚航联合创始人暨首席执行官Tony Fernandes周日在推特(Twitter)上暗示亚航可能进行二次上市，但未提及上市地点，并暗示将购买新的飞机。

“在考虑扩大辅助性收入、增大运载能力以及二次上市，”他说。

一名消息人士称，亚航在与中资银行及潜在股东进行磋商，其中包括中国光大银行。

Fernandes称，中国乘客的需求已经复苏。亚航5月公布的季度获利跳涨近5倍。

该公司认为韩国和日本等市场需求广阔，称印度近来放宽对年轻航空公司发展的规定之后，也看好该国市场。

第二位了解该公司想法的消息人士表示，亚航更长期的目标是在香港或中国内地成立一家合资公司。该公司已经增加了自马来西亚和泰国到北亚的点对点航班服务。

该消息人士并称，这个目标是利用亚航的短途和长途航班连通乘客从北亚到东南亚和澳洲的出行。

消息人士称，2014年空客推出改进升级的A330neo后，亚航是该机型投放市场时的首批客户；亚航最早可能在本周的范堡罗航空展上订购更多空客飞机，该公司已经是空客的最大客户之一。

了解情况的人士称，双方在航空展前夕讨论了订购飞机事宜。两家公司均拒绝置评。(完)