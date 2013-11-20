空客迪拜航展接大单 阿联酋航空订购50架A380

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透迪拜11月19日（记者 Tim Hepher/Praveen Menon） - 阿联酋航空公司总裁克拉克（TimClark）称，阿航订购50架空客A380飞机应当能打消外界对这款飞机的疑虑，并表示订单若能如期交付，阿航可能会再订购10架。
这笔在迪拜航展上签署的订单扭转了A380近期销售放缓的颓势，订单金额达到了创纪录的230亿美元。A380不仅是欧洲航空工业雄心壮志的代名词，同时也是其最大客户快速增长的代名词。
“对于我们而言，A380就是未来。我们不喜欢任何人说它不行了，”克拉克接受路透采访时说。
“我想向空客和欧洲宇航防务集团（EADS）董事会绝对明确地表示，我们是为了长期合作，如果可以我们还会订购更多，而且我们已表明了这一态度。”
阿联酋航空是A380的主要客户。空客于2000年推出A380，此后共接获订单259架，其中阿航占到了90架。加上最新订单，阿航订购总数达到140架，几乎占到全部订单数量的一半。
然而，其它一些航空公司取消或推迟了A380订单，原因是他们担心空客在经济不景气时期能否按期交付订单。行业分析人士称，外界对于空客能否如期再交付30架A380的疑虑日渐增强。
克拉克说：“我曾对空客管理层直言不讳地说：别打退堂鼓……，这（A380）真的是好飞机，”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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