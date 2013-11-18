土耳其空军司令称与中国的导弹合同仍可能有变化

路透迪拜11月16日（记者 Andrea Shalal-Esa） - 土耳其空军司令AkinOzturk周六表示，该国准备从中国企业购买导弹防御系统并非最终决定，仍可能有变化。

他还称，认为土耳其有意购买洛克希德马丁（LockheedMartin）(LMT.N)制造的F-35战斗机，与其导弹防御系统采购项目没有关联。

当被问及美国担心中国导弹防御系统无法与北约成员国的导弹防御系统兼容的问题时，Ozturk说：“这并非土耳其的最终立场，可能还会有变化。”

Ozturk在迪拜国际空军首脑会议（Dubai International Air ChiefsConference）上称，对于土耳其9月宣布计划从一家被美国制裁的中国公司购买导弹防御系统一事，他无权多说。

土耳其9月宣布，在中国、俄罗斯、美国和欧洲企业中，选择中国的FD-2000导弹防御系统。

Ozturk在会议上讲完话后对路透称，他认为土耳其或参与F-35战斗机项目与上述导弹采购项目没有任何关联。

他称，该国将在今年12月或明年1月决定是否推进购买两架F-35战斗机的事宜，但具体日期尚未确定。

“我对F-35（战斗机）非常感兴趣，”Ozturk对路透说。“我们有充裕的资金。”土耳其曾出资协助F-35战斗机的研发，并希望借此为土耳其企业赢得零部件订单。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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