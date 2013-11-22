美官员称土耳其购买中国导弹系统将面临兼容问题

路透迪拜11月21日（记者 Andrea Shalal-Esa） - 美国空军代理副部长HeidiGrant在迪拜航展称，如果土耳其购买中国导弹防御系统，将会面临无法与北约或美国系统兼容的问题，还会错过美国对其导弹防御系统数十年的培训、支持和升级机会。

Grant称，土耳其是主权国家，有权购买自己喜欢的系统。

但美国官员曾对土耳其称，如果该国决定购买受美国制裁的中国企业的导弹防御系统，则会削弱其与北约及美国的协同导弹防御活动的能力。

“如果他们（土耳其）选择不能共同使用的系统，那是他们的选择，他们选择了不共同使用，”Grant接受路透采访时说。“我们的角色是确保他们清楚我们推荐的是能与美国共同使用的最佳系统。”

Grant称，世界各地的军方官员都争相想要提高与美国及其他合作伙伴联合行动的能力。

“在我参与的对话中，合作伙伴们希望融为我们的一部分，”他说。“他们知道我们的技术性能最好，也知道我们能提供20多年的维持、培训、（操作理念）和升级支持。我们是值得信赖的伙伴。”

土耳其空军司令Akin Ozturk近日在迪拜国际空军首脑会议（Dubai International AirChiefsConference）上称，该国准备从中国企业购买导弹防御系统并非最终决定，仍可能有变化。

土耳其9月宣布，在中国、俄罗斯、美国和欧洲企业角逐的竞标中，选择中国精密机械进出口总公司出品的FD-2000导弹防御系统。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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