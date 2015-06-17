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中国财经 | 2015年 6月 17日 星期三 10:43 BJT

波音称已与民生金融租赁签署30架737飞机的购销谅解备忘录

路透巴黎6月16日 - 美国飞机制造商波音(BA.N)周二称，中国民生金融租赁股份有限公司签署了购买30架波音737单通道飞机的谅解备忘录。

波音在巴黎航展上称，民生金融租赁将购买包括下一代737和737 MAX在内的飞机。按照目录价格，这些飞机价值约30亿美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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