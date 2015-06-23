MERS成目前航空业面临的头号风险--中银航空租赁

路透巴黎6月19日 - 中银航空租赁（BOC Aviation）执行长马锐博（Robert Martin）对路透称，中东呼吸综合征（MERS）超越燃料及汇率等传统风险因素，成为航空业面临的头号风险。

韩国上月爆发MERS疫情，感染病例已经达到166例，死亡24例，为继沙特之后的全球第二大发病国。

“航空公司取消了一些从台湾及中国大陆前往韩国的航班，旅游团也开始取消。因此，我们希望尽快度过此关，全球已经从SARS吸取了教训，但仍没有应对办法，”马锐博说。中银航空租赁位于新加坡。

“这在过去几周已经成为了头号风险。MERS的问题是更难发现，一旦感染死亡率较高，”马锐博在采访中称。

“然后有人就会告诉他们的家人……我真的不希望你去韩国。这是恐惧因素，这也是我们需要疫情尽快结束的原因。”

穆迪周四警告称，MERS疫情可能伤害韩国经济复苏。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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