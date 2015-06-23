MERS成目前航空业面临的头号风险--中银航空租赁

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透巴黎6月19日 - 中银航空租赁（BOC Aviation）执行长马锐博（Robert Martin）对路透称，中东呼吸综合征（MERS）超越燃料及汇率等传统风险因素，成为航空业面临的头号风险。
韩国上月爆发MERS疫情，感染病例已经达到166例，死亡24例，为继沙特之后的全球第二大发病国。
“航空公司取消了一些从台湾及中国大陆前往韩国的航班，旅游团也开始取消。因此，我们希望尽快度过此关，全球已经从SARS吸取了教训，但仍没有应对办法，”马锐博说。中银航空租赁位于新加坡。
“这在过去几周已经成为了头号风险。MERS的问题是更难发现，一旦感染死亡率较高，”马锐博在采访中称。
“然后有人就会告诉他们的家人……我真的不希望你去韩国。这是恐惧因素，这也是我们需要疫情尽快结束的原因。”
穆迪周四警告称，MERS疫情可能伤害韩国经济复苏。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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